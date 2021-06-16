На фоне заявления Зеленского о вторжение РФ в Одессу: СБУ провела учения на Юге

В учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, Патрульной полиции, Нацгвардии, пограничники, спасатели.

СБУ провела масштабные антитеррористические учения на военных объектах Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По легенде учений, "враг" планировал осуществить серию диверсий и терактов. В результате ситуация в регионе была дестабилизирована.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, пограничники, спасатели, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

СБУ проанализировала каждый этап учений. Силовикам предоставили дополнительные рекомендации о повышении уровня защищенности стратегических объектов региона и эффективности контрдиверсионной работы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ на военных учениях "Запад-2021" будет отрабатывать захват Одессы, Харькова и Киева.

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