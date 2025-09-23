На Франковщине авто въехало в стадо овец: погибло много животных

Овцы / © Pexels

В поселке Ворохта Ивано-Франковской области водитель автомобиля сбил овец и уехал с места происшествия. Погибло 28 животных. Полиция уже привлекла водителя к ответственности.

Об этом сообщили полиция Ивано-Франковской области и издание Galka.if.ua.

21 сентября около 23:00 полиция получила сообщение о том, что в Ворохте Надворнянского района автомобиль сбил овец и уехал с места происшествия.

Полицейские установили, что в стадо овец въехал 32-летний мужчина за рулем авто Ford Focus. В темное время суток водитель не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости движения и наехал на животных, которые шли по центру неосвещаемой проезжей дороги. Мужчина был трезв.

Как сообщила «Суспильному» пресс-секретарь полиции в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак, после инцидента через некоторое время водитель вернулся на место.

По информации Galka.if.ua, погибло 28 овец. Пастуху удалось спастись от наезда машины, которая «неслась на бешеной скорости».

Полицейские составили на водителя административный протокол по трем статьям:

Оставление места дорожно-транспортного происшествия;

Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества;

Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами.

К слову, в Одессе 66-летний мужчина застрелил бездомную собаку на прибрежной Трассе здоровья. Мужчина стрелял из пневматической винтовки. Он объяснил свой поступок тем, что якобы пытался защититься от стаи собак. Стрелку грозит до трех лет ограничения или лишения свободы.