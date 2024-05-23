На Франковщине хотели мобилизовать мужчину с искривленными руками и болезнью позвоночника: как все закончилось

В Ивано-Франковской области осудили уклонившегося от мобилизации мужчину.

У подсудимого обнаружили искривление рук и болезнь позвоночника, однако с этими заболеваниями его признали ограниченно годным к военной службе.

Об этом говорится в приговоре Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, в декабре 2023 года мужчина прошел ВВК, которая признала его ограниченно годным к мобилизации. Впоследствии ему вручили "боевую" повестку, однако мужчина уклонился от призыва.

На суде житель Прикарпатья вину признал и раскаялся. Он отметил, что "проживает сам, жены, детей и родителей нет. Кроме того отметил, что имеет болезнь, связанную с позвоночником, в результате чего ему выкрутило пальцы обеих рук и врачами на ВВК рекомендовано сделать операцию на обе руки. Физически работать ему очень трудно. В содеянном раскаивается, просил его строго не наказывать".

Суд установил, что он имеет диагнозы: ладонный фациальный фиброматоз обеих кистей (Дюпюитрена). Тендовагинит. Вторичная дистальная невропатия левой кисти. Аномалия развития: гипоплазия правой почки с умеренным нарушением функции. Левосторонний сколиоз I ст.грудного отдела позвоночника, между позвоночный остеохондроз, деформирующий спондилез I ст. поясничного отдела без нарушения функций позвоночника; требует стационарного лечения и оперативного вмешательства, что подтверждается справкой КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Обертинского поселкового совета Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области № 127 от 13.05.2024 года.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году пробационного надзора.

Приговор суда

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