Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Франковщине из подтопленного дома спасли пенсионерку, ребенка и собаку — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Франковщине из подтопленного дома спасли пенсионерку, ребенка и собаку — фото

На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных. / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Ивано-Франковской области из-за сильных осадков подтоплено пять жилых домов и около 30 домохозяйств.

В Ивано-Франковской области, в селе Яглуш из подтопленных из-за непогоды домов пришлось спасать людей и животных. Из-за сильных осадков с берегов вышел местный ручей и подтопил пять жилых домов и восемь хозяйственных построек. В ловушке оказались люди.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

"К месту происшествия были направлены спасатели 16 Государственной пожарно-спасательной части и мобильно-оперативная группа второго Государственного пожарно-спасательного отряда, которыми из подтопленного дома были эвакуированы пожилая женщина, ребенок и собака", — рассказали в ГСЧС.

Также в результате сильных осадков в с. Липовка произошло подтопление около 30 домохозяйств.

На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных. / ©
На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных.
На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных. / ©
На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных.
На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных. / ©
На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных.

Напомним, в Киеве и области был объявлен первый уровень опасности.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
153
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация