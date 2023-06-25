На Франковщине из подтопленного дома спасли пенсионерку, ребенка и собаку — фото

В Ивано-Франковской области из-за сильных осадков подтоплено пять жилых домов и около 30 домохозяйств.

В Ивано-Франковской области, в селе Яглуш из подтопленных из-за непогоды домов пришлось спасать людей и животных. Из-за сильных осадков с берегов вышел местный ручей и подтопил пять жилых домов и восемь хозяйственных построек. В ловушке оказались люди.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

"К месту происшествия были направлены спасатели 16 Государственной пожарно-спасательной части и мобильно-оперативная группа второго Государственного пожарно-спасательного отряда, которыми из подтопленного дома были эвакуированы пожилая женщина, ребенок и собака", — рассказали в ГСЧС.

Также в результате сильных осадков в с. Липовка произошло подтопление около 30 домохозяйств.

На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных.

На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных.

На Франковщине из подтопленного дома спасли людей и животных.

Напомним, в Киеве и области был объявлен первый уровень опасности.

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