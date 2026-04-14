На Франковщине мужчина хотел поразить девушку, но оказался в суде: что учудил

Мужчина вынес из магазина косметики на более 3000 гривен, но не смог избежать ответственности.

Ирина Лабьяк
Кража косметики в магазине / Иллюстративное фото

В Калуше на Прикарпатье мужчина украл из магазина дорогие средства для волос, чтобы подарить их случайной девушке. Теперь вместо свиданий его ждет наказание, которое принял суд.

Об этом говорится в приговоре Калушского горрайонного суда.

В октябре 2025 года в один из магазинов Калуша зашел мужчина и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, решил украсть товар. За несколько минут он взял с полок три косметических средства — эликсир, спрей и маску для волос общей стоимостью 3466 грн.

После этого злоумышленник покинул магазин и распорядился похищенным по своему усмотрению. Позже в суде он объяснил, что передал эти вещи незнакомой девушке в качестве подарка.

Приговор суда за кражу косметики

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, выразил раскаяние и сообщил, что компенсировал нанесенный ущерб. Он просил суд не назначать суровое наказание.

Обвинение настаивало на реальном заключении, тогда как защита ходатайствовала об условном сроке, учитывая семейные обстоятельства мужчины, наличие двоих детей и состояние его здоровья.

В результате суд назначил наказание в виде пяти лет заключения. В то же время, принимая во внимание обстоятельства дела, мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Кроме этого, с осужденного взыскали более 2000 грн расходов на проведение экспертизы.

К слову, в Киеве мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку украсть из «Эпицентра» более 13 кг свиного ошейка стоимостью 4 244 грн. Злоумышленник попросил работника положить мясо в рюкзак и пытался пройти мимо кассы, но был остановлен охраной. Суровый приговор обусловлен тем, что кража совершена в условиях военного положения, а сам обвиняемый является рецидивистом с многократными судимостями.

