На Франковщине разъяренная толпа напала на женщину с ребенком, потому что им показалось, что она — "наводчица ТЦК" (фото, видео)

В селе Космач, что на Франковщине, местные жители заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их, считая, что она приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату.

Об этом потерпевшая Иванна Ванджурак рассказала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, после нападения у нее сотрясение мозга, а у ребенка ушиб носа.

Иванна Ванджурак рассказала, что ехала на почту в Космаче. В центре села машину остановила толпа разъяренных женщин. По словам потерпевшей, некоторые из них были пьяные, у них были дубинки, биты, различные металлические "штуки". После разговора и проверки телефона потерпевшей толпа сначала отпустила женщину.

"Я им объяснила, что еду с ребенком на новую почту, и что я местная из соседнего села, они с наездом сказали, чтобы я показала свой телефон, не снимала ли их я, я сразу взяла в руки телефон и одной женщине все показала, она увидела что там ничего нет и сказала ну пусть едет пока едет… И тут они меня с горем пополам отпустили, хотя движение было на дороге сильно перекрыто этой толпой…", — рассказала Иванна.

Однако, когда женщина уже возвращалась из почты по той же дороге, ее автомобиль снова остановили и начали говорить, что она — "наводчица" военкомата.

"Все эти люди просто едут на мою машину, я успела запереть дверь, и открыла окно, и несколько человек начали меня снова спрашивать кто я такая, что я точно не местная, потому что они меня не знают, и что я наводчица военкома!!! Что я приехала к ним в село сдавать их и сдавать их мужчин. И это было уже с криками, с угрозами и матами в мою сторону сказано…И тут начался ад. Они начали бить машину, (трясли так машиной, хотели машину перевернуть) начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины, они хотели всеми способами вытащить меня из машины, я начала кричать, что в машине ребенок, надеялся на хоть какую-то человечность, но одна женщина запихнула биту в окно и дала в голову ребенку, в то время как другая меня держала за волосы и я ничего просто ничего не могла сделать", — рассказала она подробности нападения.

Ребенок, потерпевший черех избиения женщины Фото/Facebook: Иваночка Ванджурак

По словам женщины, потом откуда-то взялись две ее знакомые и односельчанки. Она впустила их в машину, одна взяла ребенка на руки и принялась прикрывать собой, другая помогала выбраться из рук толпы.

Избиение женщины на Франковщине Фото/Facebook: Иваночка Ванджурак

"Потом они как-то открыли с моей стороны дверь и хотели меня вытащить, я даже представить не могу что бы тогда было. В один момент один мужчина закричал, что все сюда, это не та машина, которая нам нужна была, мы попутали! И сзади приехала другая машина и они так сказать переключились на ту машину", – отметила Ванджурак.

Реакция полиции

В полиции Ивано-Франковской области выясняют обстоятельства инцидента.

"6 февраля на линию 102 поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач. На место немедленно выехали руководство областной, районной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что жители получили ложную информацию, которая была распространена по локальным группам в социальной сети. Около сотни людей самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли столкновения, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели с жителями разъяснительные беседы и люди вскоре разошлись. Ожидаются результаты экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним, под Киевом работники ТЦК жестоко избили дальнобойщика на глазах у жены – все детали.

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