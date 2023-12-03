На Франковщине солдат сбежал из воинской части "на лечение" — как его наказали

Солдату из Прикарпатья вынесли приговор за побег из воинской части.

В Ивано-Франковской области суд признал виновным солдата в бегстве из воинской части, ему назначили наказание – пять лет тюрьмы.

Об этом говорится в решении Коломыйского горрайонного суда, пишет Zaxid.net.

Солдат в суде признал свою вину.

Как указано в материалах дела, старший солдат Михаил Н., житель Коломыйского района, проходил военную службу по призыву во время мобилизации в должности стрелка-снайпера. 17 марта военный самовольно покинул расположение воинской части и не являлся на службу до 29 июня. В это время Михаил Н. находился дома. Однако в конце июня солдат заявил о желании снова служить.

В суде солдат заявил, что сбежал из воинской части, потому что командование не отправляло его на лечение и ВЛК.

Однако после покидания места службы Михаил Н. не находился на стационарном лечении, считая, что лечиться он должен именно в военном госпитале.

Солдат сообщил, что у него была металлическая пластина в ключице, она начала мигрировать, потому ему провели операцию и удалили ее. От нагрузки ключица получила трещину, из-за чего ему проводили еще одну операцию.

На приговор суда может быть подана апелляция.

Напомним, в Закарпатье священник УПЦ МП, пропагандировавший коммунизм, избежал тюрьмы, – что решил суд.

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