На Франковщине супруги прожили 67 лет в браке и умерли в один день — фото

В Ивано-Франковской области, в селе Космач, 9 января 2024 года в один день умерла семейная пара Волочий — Михаил и Параска. Они прожили в браке 67 лет. Похороны супругов состоялись 11 января – в день рождения женщины.

Об этом пишет "Bogo news".

Михаил и Параска поженились 67 лет назад. У них есть один сын, двое внуков и двое правнуков.

Михаил Волочий родился в 1927 году и на четыре года был старше за Параску. Также он был самым старшим мужчиной в селе.

Михаил и Параска Волочий/Фото: Bogo news

"Познакомились они в городе на базаре на Штефана. Долго не встречались, сразу согласились и поженились. Сначала жили у женщины дома, а потом построили свой дом. Свадьба была два дня. В первый день вечером приходили шить венки из барвинка. Молодую когда-то очень хорошо завивали. На веночек покупали еще заушники, голова вся была в лентах по два метра, тогда платок и рантух. После того вместе с молодым и музыкантами вступали в брак", – как-то рассказывала Параска в своем интервью несколько лет назад.

Михаил и Прасковья Волочий в день свадьбы/ Фото: Bogo news

Праска Волочей 30 лет проработала в колхозе, а 13 лет по сезонам. Михаила в селе знали, как хорошего мастера. Он тесал деревья на дома. А в Станиславе клал водопровод и канализацию.

Напомним, в Николаевской области из проруби извлекли тело мужчины.

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