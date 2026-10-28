«На фронт меня верните»: Палиса отказался от должности посла Украины в США

Павел Палиса отказался от должности посла в США / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кандидатах на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки, отметив, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отказался от этого назначения и выразил желание вернуться на передовую.

Об этом сообщает ТСН.

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Палиса отказался от должности посла в США и попросился на фронт

Среди возможных претендентов на дипломатическую миссию рассматривались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы.

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Зеленский подчеркнул, что Палиса имеет американское образование, свободно владеет языком, а также его знает Дональд Трамп, что является важным фактором для проработки критически важных военных вопросов.

Впрочем, он отклонил предложение.

«Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: „На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду“. Будем продолжать консультации по этому поводу», — заявил Владимир Зеленский.

Палиса получал угрозы от США

Напомним, по информации Kyiv Independent, администрация Дональда Трампа оказывала давление на украинское военно-политическое руководство, требуя прекратить атаки на российские НПЗ.

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В частности, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый получили угрозы от США относительно возможного прекращения обмена разведывательными данными и остановки поставок оружия через программу PURL.

Американская сторона якобы угрожала возложить на Киев ответственность в случае нарушения объявленного Трампом «энергетического прекращения огня», о котором украинскую сторону предварительно не информировали. Эти угрозы прозвучали на фоне односторонних инициатив Вашингтона и требований соблюдать перемирие и воздерживаться от ударов по РФ.

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