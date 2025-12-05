На фронте есть продвижение с обеих сторон: детали от ISW

Ситуация на фронте / © ТСН

Реклама

Институт изучения войны (ISW) изложил актуальный обзор фронта по состоянию на утро 5 декабря. Это данные за предыдущий день, 4 декабря. Есть много продвижений россиян, но враг лжет об окружении Мирнограда.

Об этом сообщает ISW.

Где наступали и продвинулись россияне на 5 декабря

Россияне наступали, но не продвинулись на севере Сумской области, на севере Харьковской области, Боровском, Добропольском, Покровском направлениях, на западе Запорожской области, Херсонском направлении.

Реклама

«Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживали позиции или недавно продвигались в западной части Волчанских Хуторов (к северо-востоку от Харькова) — району, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие российских войск», — указали аналитики.

Z-блоггеры сетовали, что в Сумской области военное командование ложно сообщило оккупантам, что они будут удерживать позиции, а не проводить штурмовые операции.

На Волчанском направлении россияне продолжают применять тактику проникновения небольшими группами и постоянно поднимают флаги, чтобы казалось, чтобы они захватили больше территорий.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Великого Бурлука, на Купянском, Славянско-Лиманском, Северском направлениях, в тактическом районе Константиновка — Дружковка, Новопавловском направлениях.

Реклама

Геолокированные видеозаписи, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-востоке Константиновки.

«ISW оценивает, что украинские войска больше не удерживают позиции вдоль южного и восточного берегов реки Солона к северу и центральной части Новопавловки, учитывая несколько наблюдаемых геолокаций российских войск, действующих в Новопавловке. ISW оценивает, что российские войска продвигались в этом районе раньше», — сообщили аналитики.

Продвижение ВСУ на фронте

Украинские войска недавно продвинулись в Александровском направлении. Скорее всего, речь об освобождении Ивановки к северо-востоку от Александровки.

Также ВСУ недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

Реклама

Геолокированные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают украинских военнослужащих, поднимающих украинские флаги в центральной части Доброполья (к северу от Гуляйполя).

«Это свидетельствует о том, что российские войска пока не удерживают позиции на восточном берегу реки Гайчур к западу от Доброполья, районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», — сообщили аналитики.

ISW сначала подали эту информацию как то, что ВСУ уволили Доброполье. В Генштабе настаивали, что россияне не захватывали Доброполье, там были действия ДРГ.

Какая ситуация в Покровске и Мирнограде

В ISW говорят: нет доказательств, что Россия оцепила Мирноград.

Реклама

«ISW не видел визуальных доказательств или официальных украинских отчетов, чтобы оценить, что российские войска оцепили украинские силы в Мирнограде, хотя ситуация, вероятно, чрезвычайно сложная, и российские войска, по всей вероятности, могут нарушить узкие пути эвакуации украинцев и контрольно-пропускные пункты».

Украинские силы все еще действуют в Покровске, в то время как российские войска продолжают миссии по инфильтрации в этом районе, отмечают ISW в своем отчете.

Отметим, Россия ежемесячно мобилизует около 35 тысяч граждан, в то время как Украина уничтожает около 16 тысяч российских военных. Чтобы остановить продвижение оккупационных сил, Украине нужно почти удвоить потери России до 30-32 тысяч ежемесячно.