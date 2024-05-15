На фронте погиб директор Менского краеведческого музея с Черниговщины: его мобилизовали во Львове

Директор музея мобилизовали в декабре прошлого года, когда он приехал на Международную конференцию сохранения культурного наследия во Львов.

На фронте погиб директор Менского краеведческого музея имени Владимира Покотила (Черниговская область), эксперт по культурному наследию, общественный деятель Виталий Крутый, которого мобилизовали в декабре прошлого года.

Об этом сообщил Менский городской совет.

Военнослужащий погиб 12 мая 2024 года вблизи населенного пункта Металловка Харьковской области во время выполнения боевого задания.

Музейщика из Черниговщины мобилизовали фактически насильно во Львове

В декабре 2023 года местное издание "Менщина" рассказывало, что музейщика мобилизовали во время визита во Львов. Тогда мужчина прибыл на международный форум по сохранению культурного наследия.

"Я поехал на Международную конференцию сохранения культурного наследия во Львов. Так как поселение в гостиницу было с 12 часов, а я приехал в 7, то я просто вышел на улицу, ко мне сначала подошли двое, потом трое. Спросили документы, спросили военное удостоверение, сказали, что нужно проверить, не являюсь я уклонистом.

Потом очень ласково попросили сесть к ним в машину и проехать на 15 мин. Эти 15 мин уже продолжаются больше недели. Быстро забрали документы, телефон, предложили пройти медкомиссию при военкомате. В военкомате не дали возможность даже забрать вещи из гостиницы – сразу забрали в воинскую часть.

У меня нет "брони", меня мобилизовали законно. Но этот способ хватать на улице в незнакомом городе", – рассказывал в декабре 2023 года сам Виталий Крутой.

Виталий Крутый/Коллаж Елены Коцерубы

Эксперт Культурного фронта Елена Коцеруба в своем Facebook поделилась воспоминаниями о погибшем военном и ученом.

По ее словам, Виталий Крутый не жаловался на мобилизацию — только не понимал, зачем хватать на улице и обращаться как с преступником эксперта, который едет делиться опытом с коллегами из Украины и знакомиться с лучшим мировым опытом.

"Мы бронируем передвижной цирк, но почему-то не бронируем уникальных специалистов, которые прилагают значительные усилия для сохранения наследия. А потом однажды, появляется новость – погиб. И это гибнет не просто один человек, это гибнет уникальный опыт и возможности. Страшно не то, что происходит сейчас, а то, что будет после и кто останется после", – подытожила Елена Коцеруба.

Ранее сообщалось, что на войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали", 21-летний Назарий "Гренка" Гринцевич, после освобождения из плена вернувшийся на фронт.

Также мы писали, что на фронте погиб известный журналист из Волыни Александр Машлай.

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