На фронте погиб экс-политзаключенный и военный Николай Карпюк: что о нем известно

Николай Карпюк

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В бою на фронте погиб бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк. На потерю с грустью отреагировали коллеги, собратья и друзья бойца.

О смерти побратима сообщил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

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«Очень тяжело писать о нем в прошлом», — отметил он.

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По словам Ягуна, Карпюк давно сделал свой выбор в пользу защиты Украины и оставался верен ему при любых обстоятельствах. Несмотря на выпавшие на его долю сложные испытания, он не отказался от своих принципов и продолжал оставаться на фронте.

«Даже тогда, когда имел полное право сказать: „Я уже сделал достаточно“, — он снова был там, где считал нужным быть. На фронте», — написал Ягун.

Он также подчеркнул, что потеря Карпюка стала для него личной трагедией.

«Я потерял товарища. Человека, с которым связана часть жизни, общих воспоминаний и времени, которое уже не вернуть», — говорится в сообщении.

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Ягун выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что будет помнить своего товарища.

«Николай до последнего оставался верен своему выбору — Украине. Светлая память тебе, друг. Спасибо за то, что ты был. Буду помнить», — написал он.

На гибель Карпюка болезненно выдреагировал друг военного — политик Артур Палатный.

«Николай Андронович посвятил жизнь борьбе за Украину. Прошел революции, годы русского плена и тяжкие испытания, но остался несокрушимым. Даже после 60 лет он ушел воевать, защищать родную землю. Для него любовь к Украине была не словами, а делом всей жизни», — написал он.

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По словам общественного деятеля Юрия Гончаренко, эту вторжение невозможно описать.

«Человек, который выдержал пытки в российской тюрьме. Которую похитили в 2014, понимая его вес для национального движения Украины. Жил и ушел один из величайших воинов! Пошел в бою, как жил всю жизнь», — отмечается в сообщении.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Как мы писали, на войне погиб украинский музыкант и участник группы «Квиткис» Виталий Капранов. Он служил в составе 1-го корпуса Нацгвардии «Азов». О смерти музыканта сообщили его коллеги. Обстоятельства гибели пока не разглашались. Дату и место прощания должны были объявить позже.

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