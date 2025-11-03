На фронте погиб известный киевский фотограф

Константин Гузенко / © из соцсетей

В возрасте 28 лет на фронте погиб документальный и художественный фотограф из Киева, участник команды Ukraїner Константин Гузенко. Он служил в 35-й бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Об этом 3 ноября сообщил писатель и военный, основатель Ukraіner Богдан Логвиненко.

«Мы были знакомы с Костей с 2020-го, тогда он присоединился к Ukraіner как фотограф. Больше всего мы ездили вместе на съемки в 2022-м и 2023-м. Были вместе и на Юге, и на Востоке, и на Севере. Во всех не слишком безопасных уголках нашей мамочки Костя никогда не боялся ехать куда-нибудь… Вчера Костя погиб», — написал Логвиненко.

Константин Гузенко — документальный и художественный фотограф из Киева, медиапродюсер, участник команды Ukraїner. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину работал над документированием последствий войны и борьбы с оккупацией.

Позже присоединился к войску, став частью 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского как пресс-офицер.

В мае 2025 года присоединился к видеопроекту «На линии кадра» от Украинской ассоциации профессиональных фотографов (UAPP) — серии документальных интервью с украинскими фотографами, которые вступили в ряды ВСУ, не отложив камеру.

Место и дату захоронения сообщат позже.

Напомним, на фронте погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук накануне своей свадьбы.