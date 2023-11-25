На фронте погиб известный политзаключенный времен Януковича

В 2012 году Сергей Павличенко был осужден вместе с отцом за якобы убийство судьи.

На фронте погиб известный фан киевского "Динамо" Сергей Павличенко, осужденный вместе с отцом по обвинению в якобы убийстве судьи в начале 2010-х.

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Об этом "WBC Ультрас Динамо" сообщили в Facebook.

"Он был бойцом 78 полка ДШВ и отчаянно защищал Украину до последнего дыхания. Все вы знаете Сергея, который за свою жизнь переживал очень тяжелые периоды и сейчас отдал самое ценное... Погиб Сергей 18 ноября в районе села Вербовое, Запорожской области", — говорится. в сообщении.

Значит, отца и сына Павличенко обвинили в убийстве судьи Сергея Зубкова. Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сыну Сергею к 13 годам лишения свободы в 2012 году.

Осужденные утверждали, что к ним применяли пытки, а следователь фальсифицировал метариалы допроса одного из свидетелей.

Фаны киевского "Динамо" потребовали отпустить Павличенко и устраивали разные акции в их поддержку.

Отец и сын буль уволены в феврале 2014 года на выполнение соответствующего постановления Верховной Рады Украины "Об увольнении политзаключенных". Всего было уволено 23 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице простились с 18-летним героем Дмитрием Яременко. Парень погиб на фронте от минометных обстрелов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в бою погиб ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский.

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