На фронте погиб известный украинский шоумен Максим Нелипа

Максим Нелипа

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На фронте в боях против российских захватчиков погиб известный украинский актер, телеведущий и военнослужащий ВСУ Максим Нелипа.

О гибели Максима Нелипы сообщил народный депутат Максим Радуцкий в Facebook.

Также информацию о гибели актера подтвердила супруга погибшего Тамара Нелипа, заявив, что обстоятельства гибели устанавливаются.

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Максим Нелипа был известным украинским актером, телеведущим телепередач Проиграй миллион и Подъем. Он также играл в КВН и участвовал в съемках коллектива Дизель Шоу.

Ранее сообщалось, что на Торецком отрезке фронта 9 мая во время выполнения боевой задачи погиб 27-летний Дмитрий Скрипник, военный и юморист из Кривого Рога.

Мы ранее информировали, что на фронте погиб выпускной редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков. Он был оператором наземного дрона в Третьей штурмовой бригаде.