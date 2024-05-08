На фронте погиб известный журналист из Волыни

Националист и бывший главред "Правого Поступа" Александр Машлай погиб на фронте.
Во время выполнения боевого задания на Авдеевском направлении 7 мая погиб военнослужащий, бывший главный редактор издания "Правый Поступ" Александр Машлай.
Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова.
"Александр воспитывался в Пласте — Национальной скаутской организации Украины, был активистом в Ровенской и Волынской областей, членом "Молодежного Националистического Конгресса", в 2004 году — сокоординатор гражданской кампании "ПОРА" ("черная") в Ровенской области", — говорится в сообщении.
С 2005 года Александр Машлай был членом общественной организации "Национальный Альянс", а также организатором и соорганизатором патриотических молодежных лагерей, терреновых игр и мероприятий.
После начала полномасштабного российского вторжения Машлай пошел добровольцем на фронт.
У Александра остались жена и два сына.
По данным Института массовой информации, он стал 80-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.
Напомним, на войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали", 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич, который после освобождения из плена вернулся в строй дальше защищать Батькивщину.
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