На фронте погиб культурный деятель и активист из Винницы Владимир Подолян

Владимир Подолян / © из соцсетей

Во время выполнения боевой задачи погиб военный, активный деятель общественной организации PLAI Владимир Подолян. Это произошло 6 сентября.

Владимир был одним из создателей фестивалей Ticket to the Sun и Air Гоголь Fest, организовывал культурные события в Виннице, а затем во время полномасштабного вторжения присоединился к рядам защитников.

О гибели воина сообщил его брат Александр Щерба.

«Худшая новость в моей жизни. Наш любимый, влюбленный этим миром, Чугайстер удалился. Вовчик погиб во время боевого задания в субботу, 6 сентября. От меня забрали большую и светлую часть меня. Это не просто мой брат, это и есть я, и так будет навсегда. Мой лучший друг из первого моего дыхания. Лучший мой учитель, лучший соратник и компаньон», — написал Александр.

Виннитчанин Владимир Подолян — член PLAI и соучредитель ПИЧи / © из соцсетей

Брат погибшего военного сообщил, что прощание с Владимиром состоится сегодня, 12 сентября, в 14.00 по адресу Винница, ул. Генерала Арабея 1, ритуальный зал №1.

«Огромная просьба от нас, близких, — не приносите венки, он их не любил. Если вы хотите, принесите живые цветы. А лучше, несите ему дары леса и природы. Этому он будет рад.

И еще, не нужно выкладывать фото с черными лентами и нечто подобное. Он всю жизнь радовался этому Миру и очень хотел, чтобы все радовались ему так же», — добавил Александр.

Также о гибели защитника сообщила его возлюбленная, президент ГО PLAI и SEO кульутрного пространства ПИЧ Александра Тарас-Маковей, которая поделилась воспоминаниями о военной и их последней переписке за день до его гибели.

Писательница Екатерина Калитко рассказала, что до сих пор не верит в новость о гибели Александра: «Лети легко, добрый дух подольских вод, поищи лучшего места, чем этот гребаный несправедливый мир. Кротких рек тебе по дороге. Спасибо за все, что было, друг. Так ты и не выловил мне водяного ореха, эх», — написала Калитко.

Актриса Анна Никитина рассказала, что Владимир был очень улыбающимся и уравновешенным человеком.

«С момента полномасштабной войны, я постепенно теряла веру в небесные силы, в равновесие вселенной и ее высшую мудрость. Но эта потеря заставляет меня верить, что такие люди не умирают зря и высвобождающийся свет с уходом таких как Вова не исчезает в никуда, я очень, очень хочу в это верить… Я верю…», — поделилась Никитина.

Напомним, украинский актер Андрей Синишин погиб на фронте. Андрей пропал без вести еще в апреле 2025 года. Андрей Синишин отдал свою жизнь 16 апреля вблизи села Юнаковка Сумской области.