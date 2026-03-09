ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1875
Время на прочтение
2 мин

На фронте погиб летчик-Герой Украины: детали

Во время выполнения боевой задачи погиб Герой Украины — пилот Су-27 Александр Довгач.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погибший пилот Александр Довгач

Погибший пилот Александр Довгач

Дополнено новыми материалами

На фронте погиб полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины. Трагедия произошла 9 марта на Восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Как отмечают в ведомстве, он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни.

«Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым лётчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точных и болезненных ударов», — говорится в сообщении.

Что известно о командире 39 бригады Александре Довгаче

Как рассказали в Воздушных Силах, Довгач:

  • совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага;

  • неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации;

  • уничтожал вражеские дроны и ракеты;

  • сражался за Киевщину, Харьковщину, Херсонщину, остров Змеиный.

«Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства гибели летчика устанавливаются.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким… Честь Герою!», — акцентировали в Воздушных силах.

Ранее в Одессе простились с летчиком Константином Обориным, погибшим на Днепропетровщине. У защитника неба был позывной «Камикадзе». В начале полномасштабного вторжения он добровольно пошел служить в ВСУ. Несмотря на возраст — 63 года, он прилагал большие усилия, чтобы оставаться в армии и продолжать летать и выполнять боевые задания. Родные, собратья и жители города пришли провести героя в последний путь и чтить его службу Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
1875
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie