На фронте погиб летчик-Герой Украины: детали
Во время выполнения боевой задачи погиб Герой Украины — пилот Су-27 Александр Довгач.
На фронте погиб полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины. Трагедия произошла 9 марта на Восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.
Как отмечают в ведомстве, он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни.
«Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым лётчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точных и болезненных ударов», — говорится в сообщении.
Что известно о командире 39 бригады Александре Довгаче
Как рассказали в Воздушных Силах, Довгач:
совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага;
неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации;
уничтожал вражеские дроны и ракеты;
сражался за Киевщину, Харьковщину, Херсонщину, остров Змеиный.
«Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия», — отметили в ведомстве.
Обстоятельства гибели летчика устанавливаются.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким… Честь Герою!», — акцентировали в Воздушных силах.
Ранее в Одессе простились с летчиком Константином Обориным, погибшим на Днепропетровщине. У защитника неба был позывной «Камикадзе». В начале полномасштабного вторжения он добровольно пошел служить в ВСУ. Несмотря на возраст — 63 года, он прилагал большие усилия, чтобы оставаться в армии и продолжать летать и выполнять боевые задания. Родные, собратья и жители города пришли провести героя в последний путь и чтить его службу Украине.