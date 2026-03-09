На фронте погиб летчик-Герой Украины: детали

Погибший пилот Александр Довгач

На фронте погиб полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины. Трагедия произошла 9 марта на Восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Как отмечают в ведомстве, он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни.

«Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым лётчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точных и болезненных ударов», — говорится в сообщении.

Что известно о командире 39 бригады Александре Довгаче

Как рассказали в Воздушных Силах, Довгач:

совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага;

неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации;

уничтожал вражеские дроны и ракеты;

сражался за Киевщину, Харьковщину, Херсонщину, остров Змеиный.

«Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства гибели летчика устанавливаются.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким… Честь Герою!», — акцентировали в Воздушных силах.

Ранее в Одессе простились с летчиком Константином Обориным, погибшим на Днепропетровщине. У защитника неба был позывной «Камикадзе». В начале полномасштабного вторжения он добровольно пошел служить в ВСУ. Несмотря на возраст — 63 года, он прилагал большие усилия, чтобы оставаться в армии и продолжать летать и выполнять боевые задания. Родные, собратья и жители города пришли провести героя в последний путь и чтить его службу Украине.