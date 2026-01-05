ТСН в социальных сетях

На фронте погиб постановщик телешоу Юрий Мигашко

На Сумском направлении погиб декоратор-постановщик телешоу Юрий Мигашко.

Юрий Мигашко

В боях на Сумском направлении погиб бывший сотрудник Starlight Media Юрий Мигашко, он с 2022 года служил в Силах обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Starlight Media в Facebook.

«Болезненные новости для семьи старлайтовцев. В армии погиб наш коллега Юрий Мигашко. Юрий работал в команде около 10 лет: был постановщиком на Новом канале и СТБ, декоратором-постановщиком „Зважених та щасливих“ и „МастерШеф“ в Starlight Production», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2022 года он добровольно присоединился к Вооруженным Силам Украины, чтобы защищать страну от российской агрессии. Несколько дней назад Юрий погиб в боях на Сумском направлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб выпускающий редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков. Он был оператором наземного дрона в Третьей штурмовой бригаде.

