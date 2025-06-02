На фронте погиб польский журналист Кшиштоф Гожеляк: что о нем известно

Кшиштоф Гожеляк

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Защищая Украинуот врага, 30 мая погиб польский доброволец, журналист из города Кельце, основатель портала Nasze Kielce Кшиштоф Гожеляк.

Об этом сообщает телеканал Slawa TVи Scyzoryk się otwiera.

Информация о гибели журналиста появилась в фейсбук-группе «Сложный нож открывается — сатирическая страница Кельце» (пол. Scyzoryk się otwiera — satyryczna strona Kielc).

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Что о нем известно

Кшиштофу Гожеляку было 45 лет, к украинским Силам обороны он присоединился в 2023 году, став добровольцем в войне против российской агрессии. В кругу друзей и знакомых его знали под прозвищем «Горький» (от польского gorzki — «горький»).

Как сообщают в сообществе, Кшиштофа описывают как неутомимого искателя правды, который не боялся поднимать сложные темы, в частности коррупцию в Свентокшиском воеводстве — на любом уровне власти.

«Он был журналистом, которых сегодня уже очень мало. Непокоренный, не подкупный, тот, кто искал правду до самого конца. Он самостоятельно исследовал темы злоупотреблений властью в Кельце, уезде и воеводстве — даже на самых высоких уровнях. Для него правда была высшей ценностью. Бывало, что ел только овсянку на воде, потому что не имел денег, но несмотря на это отказывался принимать рекламные заказы от коррумпированных политиков. Он отказывался от помощи — позволял лишь иногда пригласить себя на кофе или курицу в KFC…» — говорится в фейсбук-сообщении.

Администраторы страницы также отмечают, что Кшиштофа похоронят в Украине. В Кельце остались его родные: мать, отец, брат и дочь.

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О гибели бывшего журналиста сообщила и депутат Европейского парламента Маугожата Госевская:

«Два года назад он решил уехать, оставив все, чтобы стать на сторону свободы. Среди тех, кого он оставил — его дочь. Его смерть — это мучительное напоминание, что эта война за пределами наших границ все еще продолжается. Кшиштофе, покойся с миром», — отметила Маугожата Госевская.

Напомним, ранее мы писали о том, что защищая Украину от врага, погиб спортивный журналист Владимир Коцур