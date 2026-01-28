- Дата публикации
На фронте погиб солист известной украинской группы: что о нем известно
Музыкант Николай Дзяк получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. ЗА его жизнь врачи боролись три недели.
Защищая Украину от врага, на фронте умер военнослужащий Вооруженных сил Украины, врач и музыкант, солист групп «Тайна Третьей Планеты» и «Дом Грибоедова» Николай Дзяк.
Об этом говорится в сообщении в Днепровского государственного медицинского университета, а также сообщили родственники в Facebook.
Он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Врачи боролись за его жизнь почти три недели, однако 27 января он умер. В феврале ему должен был бы исполниться 41 год.
«Лейтенант медицинской службы Вооруженных Сил Украины Николай Дзяк защищал Украину на фронте борьбы с российской агрессией. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение. В течение трех недель днепровские врачи, коллеги, близкие и друзья боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении университета.
Николай Дзяк присоединился в ряды Вооруженных сил Украины с началом полномасштабного вторжения РФ и служил лейтенантом медицинской службы.
«К сожалению, сердце Коли не выдержало, хотя боролись до последнего. Уходят лучшие и светлые. Просто светлые люди. Послушайте его музыку, он был очень талантливым, творческим и очень добрым. Я всегда говорю, что Добро победит все равно. Потому что Добро — это основа всего. А еще — всегда помните о наших Героях… как бы не договорились „эти“, какая бы власть не пришла, мы всегда должны помнить их. И не дай Бог нам забыть или обесценить их героические поступки» — написала родственница погибшего, украинский дизайнер Надежда Дзяк.
Что о нем известно
Николай Дзяк родился 7 февраля 1985 года.
В 2002-2008 годах учился в Днепровской медицинской академии по специальности «Медико-профилактическое дело». Параллельно окончил военную кафедру университета и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса. В 2008 году начал работать врачом-интерном в Днепре.
В 2009-2012 годах учился в аспирантуре по специальности «Общая гигиена». С 2013 года работал преподавателем кафедры гигиены и экологии. В 2016 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экология». По результатам научной деятельности опубликовал более 37 научных и методических работ.
Кроме медицинской и научной работы, занимался музыкой. В 2008-2015 годах был солистом группы «Тайна Третьей Планеты», с 2011 года — солистом группы «Дом Грибоедова». Был одной из заметных фигур днепровской инди-сцены.
С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Служил лейтенантом медицинской службы.
