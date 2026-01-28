На фронте погиб солист известной украинской группы: что о нем известно

Николай Дзяк

Защищая Украину от врага, на фронте умер военнослужащий Вооруженных сил Украины, врач и музыкант, солист групп «Тайна Третьей Планеты» и «Дом Грибоедова» Николай Дзяк.

Об этом говорится в сообщении в Днепровского государственного медицинского университета, а также сообщили родственники в Facebook.

Он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Врачи боролись за его жизнь почти три недели, однако 27 января он умер. В феврале ему должен был бы исполниться 41 год.

«Лейтенант медицинской службы Вооруженных Сил Украины Николай Дзяк защищал Украину на фронте борьбы с российской агрессией. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение. В течение трех недель днепровские врачи, коллеги, близкие и друзья боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении университета.

Николай Дзяк присоединился в ряды Вооруженных сил Украины с началом полномасштабного вторжения РФ и служил лейтенантом медицинской службы.

«К сожалению, сердце Коли не выдержало, хотя боролись до последнего. Уходят лучшие и светлые. Просто светлые люди. Послушайте его музыку, он был очень талантливым, творческим и очень добрым. Я всегда говорю, что Добро победит все равно. Потому что Добро — это основа всего. А еще — всегда помните о наших Героях… как бы не договорились „эти“, какая бы власть не пришла, мы всегда должны помнить их. И не дай Бог нам забыть или обесценить их героические поступки» — написала родственница погибшего, украинский дизайнер Надежда Дзяк.

Что о нем известно

Николай Дзяк родился 7 февраля 1985 года.

В 2002-2008 годах учился в Днепровской медицинской академии по специальности «Медико-профилактическое дело». Параллельно окончил военную кафедру университета и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса. В 2008 году начал работать врачом-интерном в Днепре.

В 2009-2012 годах учился в аспирантуре по специальности «Общая гигиена». С 2013 года работал преподавателем кафедры гигиены и экологии. В 2016 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экология». По результатам научной деятельности опубликовал более 37 научных и методических работ.

Кроме медицинской и научной работы, занимался музыкой. В 2008-2015 годах был солистом группы «Тайна Третьей Планеты», с 2011 года — солистом группы «Дом Грибоедова». Был одной из заметных фигур днепровской инди-сцены.

С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Служил лейтенантом медицинской службы.

