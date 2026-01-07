На фронте погиб Тимофей Ануфриев, сын одесского художника

Тимофей (Эней) Ануфриев

На Донбассе погиб двадцатидвухлетний Тимофей (Эней) Ануфриев — сын одесского художника-концептуалиста Сергея Ануфриева и арт-куратора Екатерины Чалой.

Об этом сообщил Российский добровольческий корпус (РДК), в составе которого он служил штурмовиком.

В сообщении РДК указано, что Ануфриев участвовал в многочисленных боевых операциях, в том числе штурмах, зачистках и захвате пленных, и был награжден медалью «За содействие военной разведке Украины». В организации подчеркнули, что он «жил и умер как настоящий рыцарь и поэт».

«Исключительно умный и образованный, открытый и добрый человек, он стремился приносить пользу Корпусу не только в бою, но и за его пределами. Эней с детства был знаком с культурной богемой двух столиц, но не был той отстраненной и „воздушной“ частью художественной элиты, которая существует в отрыве от реальности, а наоборот, горячо переживал за судьбу своего народа», — говорится в заметке РДК.

Тимофей Ануфриев родился в Москве, вырос в Одессе и имел российское гражданство. До начала полномасштабного вторжения России учился на философском факультете университета в Санкт-Петербурге. После 24 февраля 2022 года покинул Россию, сначала переехал в Сербию, а затем присоединился к РДК, воюющему на стороне Украины.

«Ему было противно то, что многие из его окружения в РФ делали вид, будто ничего не происходит. Поэтому он принял решение сначала уехать из России, а затем вступить в Русский добровольческий корпус. „Выбор есть всегда“, — считал Эней, и сделал выбор, продиктованный честью», — отмечают в сообщениях.

О смерти Тимофея сообщили также его знакомые. Руководитель одесской общины родноверов «Мокоша» Валентин Долгочуб назвал его «поэтом, философом и воином», который «сделал свой выбор с честью». Культурный менеджер и куратор Анна Цыба добавила, что война «забрала у него будущее, а у нас возможность подискутировать».

Отец погибшего, Сергей Ануфриев, — одна из ключевых фигур одесского искусства 1980-х годов. Он участвовал в движении московского концептуализма, работал в киевском сквоте «Парижская коммуна», был участником групп «Облачная комиссия» и «Общество Тарту». В 1998-2000 годах в Одессе занимался деятельностью ассоциации «Новое искусство», контркультурного журнала «ПЛИ» и созданием литературной школы «Одекаданс».

