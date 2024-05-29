На фронте погиб украинский боксер (фото)

Парень защищал Украину от оккупанта в составе 80-ти десантно-штурмовой бригады.

В Украине на фронте погиб представитель боксерского сообщества Львовщины Максим Кит. Парню было 23 года, он защищал наше государство от оккупантов в составе 80-ти десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной организации Федерации бокса Украины.

"Максим Кит — 23-летний боксер, был воспитанником львовской ДЮСШ 7, многократным призером чемпионатов Львовской области и международных турниров. Боксер защищал Украину от оккупанта в составе 80-ти десантно-штурмовой бригады. Информацию подтвердили родители спортсмена. Вечная память о герое. Львовская областная организация ФБУ выражает соболезнования родным и близким Максима", — рассказали в Федерации бокса.

Напомним, что российские кафиры нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки погибли двое местных жителей.

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