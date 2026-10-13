На фронте погибла военная "Демон", которая заявляла о домогательствах: общественность требует правды

Погибшая военная Валерия Степанова с позывным «Демон»

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На фронте в результате атаки вражеского дрона погибла FPV-пилот Валерия Степанова с позывным «Демон». Ранее военная публично заявляла о домогательствах во время службы в 118-й бригаде ТрО и физическом насилии после перевода в другой батальон. Общественность призывает Минобороны провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.

Об этом сообщили на Instagram-странице военного женского проекта «Вона стоїть» и заявила в Threads общественный деятель, военный волонтер Елена Олийнык.

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«Валерия Степанова, военнослужащая и FPV-пилот, погибла от вражеского дрона во время выполнения боевого задания. Погибла как Героиня, защищая Украину и каждого из нас. Молодая, красивая, мама. Ее дети остались без матери. Нет слов, которые могли бы вместить эту боль», — говорится в сообщении военного женского проекта.

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Ранее «Вона стоїть» публиковал заявление Валерии о домогательствах и насилии во время ее службы в 118-й бригаде территориальной обороны. Военная публично рассказала о пережитом, найдя в себе силы говорить об этом.

«Мы будем помнить ее смелость — и в бою, и в решении не молчать. Ее подвиг и вклад в защиту Украины заслуживают уважения. А ее показания не должны быть забыты после ее гибели. Надеемся, что расследование заявленных ею фактов будет доведено до конца, а все, чья вина будет установлена, понесут наказание», — отмечается в заявлении.

В проекте «Вона стоїть» также подчеркнули, что обстоятельства гибели Валерии нуждаются в тщательном и беспристрастном расследовании, учитывая ее публичные заявления о домогательствах и насилии во время службы. Авторы сообщения также тэгнули в сообщении Министерство обороны Украины.

Сообщение на странице военного женского проекта «Вона стоїть» о гибели Валерии Степановой / © Instagram

В свою очередь Олийнык также заявила, что гибель Степановой нуждается в независимом, тщательном и беспристрастном расследовании со стороны Минобороны.

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«Валерия погибла от вражеского дрона во время выполнения боевого задания. Ранее в проекте "Вона стоїть" мы опубликовали ее заявление о физическом насилии и угрозах во время службы. Учитывая эти заявления, считаем необходимым установить все обстоятельства ее гибели и проверить, были ли должным образом рассмотрены ее сообщения и приняты меры по ее защите», — говорится в сообщении волонтера.

Она подчеркнула, что не утверждает о наличии связи между предыдущими заявлениями Валерии и ее гибелью. В то же время, по словам Олийнык, этот вопрос требует независимой проверки и четких ответов.

Также общественный деятель отметила, что расследование заявленных военной фактов насилия должно быть доведено до конца.

«Ее гибель не должна стать причиной замалчивания или прекращения поиска правды. Все, чья вина будет установлена, должны понести наказание», — отметила Олийнык.

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Она добавила, что дети и родные погибшей военнослужащей имеют право знать правду.

Заявления Валерии Степановой о домогательствах в армии — что известно

В августе 2026 года Степанова рассказала о ситуации, которая, по ее словам, произошла во время прохождения службы в 118-й отдельной бригаде ТрО. По словам военной, после заключения контракта она должна была работать оператором БпЛА, однако сначала Валерию направили на командно-наблюдательный пункт. Во время одного из дежурств, как утверждала женщина, представители командования употребляли алкоголь и предложили присоединиться. Военная отказалась.

«Нам нужно работать, потому что напряженная ситуация, позиции не выходят на связь. Комбат и замкомбата по одному приглашают к себе в комнату и спаивают. Дошла очередь до меня. Меня приглашают в комнату, предлагают выпить. Я отказываюсь, я не пью! На что получаю ответ: "Значит будем заливать". Выключают свет, закрывают комнату, держат меня, пытаются лапать. Я пытаюсь вырваться, убежать. Мне просто повезло, что они вырубились. Позже узнаю их версию той ночи: "Она набухалась, мы ее вые****, она шлю**". Как они ни пытались, но ни капли алкоголя я тогда не пила», — рассказывала Валерия.

После этого военная решила публично рассказать об инциденте. Впоследствии ее перевели в другой батальон. При этом, по словам Степановой, там она снова стала жертвой физического насилия — ее били и душили.

В конце концов, военнослужащая самовольно покинула воинскую часть. Свое решение она объяснила опасениями за собственную безопасность.

После обнародования заявления Валерия также сообщила о полученных угрозах. Позже она опубликовала ответ командования 118-й бригады ТрО, в которой говорилось о начале служебного расследования.

Впоследствии стало известно, что Валерия присоединилась к 432-му отдельному полку беспилотных систем.

К слову, в прошлом году военнослужащая Елизавета Марцинюк с позывным «Мавка» заявила о сексуальных домогательствах и попытке изнасилования во время службы. По ее словам, обращение к офицеру по психологической поддержке не дало результатов — тот обвинил саму «Мавку» и выписал выговор. Марцинюк обратилась за консультацией к юристам для обращения к высшему руководству.

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