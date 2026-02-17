На фронте погибли две молодые украинские военные: что известно о "Каре" и "Лайзе"

Кора и Лайза

Две молодые украинские военные погибли от удара российского дрона в Запорожском направлении. Позывные - "Карa" и "Лайза". Они спасали раненых.

Об этом сообщил командир роты наземных роботизированных комплексов 110 отдельной механизированной бригады Сергей Волков.

«Кара» и «Лайза» на щите», – написал он.

Военный отметил, что защитницы спасали раненых, учились, тащили на себе тяжелые функции, помогали переднему краю не хуже любого.

Как рассказал Волков, "Карa" прошла оккупацию Херсонщины, фильтрации и издевательства врага. Девушка не сломалась и вернулась в строй, чтобы защищать Родину до последнего вздоха.

«Лайза», молодая контрактница, овладела современным оружием и тактическими навыками. Была тихой, светлой и сильной. А самое главное – настоящей.

«Сегодня мы их похоронили. Это не конец, борьба продолжается и зло будет наказано. Честь и память мои девушки», — говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день, 17 февраля, РФ убила трех украинских энергетиков в Донецкой области.

Да, погибшие попали во вражеский дрон. Жертвами стали работники Славянской ТЭС.

«Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем потерявшим родных и близких!», — написали в Минэнерго.