- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 1 мин
На фронте погибли две молодые украинские военные: что известно о "Каре" и "Лайзе"
В Запорожье россияне убили украинских военных "Кару" и "Лайзу".
Две молодые украинские военные погибли от удара российского дрона в Запорожском направлении. Позывные - "Карa" и "Лайза". Они спасали раненых.
Об этом сообщил командир роты наземных роботизированных комплексов 110 отдельной механизированной бригады Сергей Волков.
«Кара» и «Лайза» на щите», – написал он.
Военный отметил, что защитницы спасали раненых, учились, тащили на себе тяжелые функции, помогали переднему краю не хуже любого.
поддерживали передовой край и несли тяжелые функции, демонстрируя истинную преданность Украине.
Как рассказал Волков, "Карa" прошла оккупацию Херсонщины, фильтрации и издевательства врага. Девушка не сломалась и вернулась в строй, чтобы защищать Родину до последнего вздоха.
«Лайза», молодая контрактница, овладела современным оружием и тактическими навыками. Была тихой, светлой и сильной. А самое главное – настоящей.
«Сегодня мы их похоронили. Это не конец, борьба продолжается и зло будет наказано. Честь и память мои девушки», — говорится в сообщении.
Напомним, в этот же день, 17 февраля, РФ убила трех украинских энергетиков в Донецкой области.
Да, погибшие попали во вражеский дрон. Жертвами стали работники Славянской ТЭС.
«Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем потерявшим родных и близких!», — написали в Минэнерго.