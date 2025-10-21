- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2038
- Время на прочтение
- 1 мин
На фронте российские женщины штурмовали позиции ВСУ: чем все закончилось (видео 18+)
ВСУ показали, как ликвидировали «штурмовикинь» российской армии.
Украинские защитники ликвидировали двух российских женщин, которых командование РФ отправило на штурм.
Видео ликвидации опубликовала 110-я отдельная механизированная бригада в своем Telegram.
«Россияне бросают в штурмы женщин. 110 вместе с побратимами из 154-й ОМБр зафиксировали и уничтожили двух оккупантов женского пола», — говорится в сообщении.
Захватчиц ликвидировали с помощью дронов.
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+
Направление, где произошел инцидент, не разглашается. По предварительной информации, в последнее время 110 и 154 бригады воевали в Харьковской области.
Заметим, что в августе этого года в Покровском направлении нацгвардейцы заметили женщину из армии РФ, которую бросили на штурм. В июле россиянок был замечен на штурмах Часового Яра.
Ранее сообщалось, что сын экс-кандидата в президенты Беларуси погиб, воюя за Россию.