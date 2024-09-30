На фронте сохраняется "очень непростая ситуация": главное из обращения Зеленского

На фронте сохраняется непростая ситуация. Украина готовится к важному заседанию Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" и ждет от партнеров "конкретных вещей" для усиления стратегии на поле боя.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в понедельник, 30 сентября.

"Только что завершил совещание по итогам визита в Соединенные Штаты. Военные, правительство, Офис. Наши команды – украинская и американская – уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайне". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все доводы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе. Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, и именно так рассчитываем – именно так мы должны реализовать План победы", – сказал гарант.

Зеленский добавил, что ждет от партнеров Украины "конкретных вещей", которые должны усилить нашу стратегию, потому что свободный мир должен защищать себя. Он сообщил, что готовится к подписанию 27-го соглашения по безопасности для Украины.

Сегодня президент также провел заседание Ставки.

"Несколько ключевых вопросов [обсуждалось – ред.]. Первое – комплектование бригад. Второе – оружие и техника для наших воинов, закупка и поставка. Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институции в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы", — отметил Зеленский.

Согласно докладам Главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича, на фронте сохраняется "очень непростая ситуация".

"Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами… Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас нужно максимально поработать перед "Рамштайном"", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Байден срочно собирает заседание "Рамштайна" на уровне лидеров государств, оказывающих помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в октябре.

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