Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) проверяет информацию о гибели австралийца Рассела Аллана Уилсона, воевавшего на стороне Украины против российской агрессии. По сообщениям в социальных сетях и данным СМИ, доброволец погиб 12 декабря во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Об этом сообщает The Guardian.

Рассел Уилсон был уроженцем Госфорда (Новый Южный Уэльс). Сообщается, что он служил в австралийской армии, а в ряды Сил обороны Украины присоединился в 2023 году. По информации ABC, Уилсон погиб во время своего последнего выхода на позиции — всего за неделю до запланированной свадьбы.

Собратья погибшего, ветеран армии США, в социальных сетях охарактеризовал Уилсона как человека исключительного мужества, избравшего путь борьбы за свободу, несмотря на возможность покинуть зону боевых действий. В МИД Австралии подтвердили, что знают о сообщениях о смерти гражданина и оказывают консульскую поддержку его семье. В то же время правительство Австралии в очередной раз призвало своих граждан воздержаться от любых поездок в Украину.

По данным официальных источников, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в боях погибли по меньшей мере восемь граждан Австралии. В настоящее время продолжается борьба за увольнение еще одного австралийца — бывшего учителя Оскара Дженкинса. Ранее его считали погибшим, однако позже выяснилось, что он находится в плену. Австралийская украинская группа призывает правительство вмешаться в ситуацию и включить Дженкинса в ближайшие списки на обмен пленными.

Напомним, 27 декабря в РДК сообщили, что на Запорожском направлении во время выполнения боевого нанесения в результате удара FPV-дрона погиб командир Денис Капустин.

Однако как оказалось, украинская разведка сшила в дураках россиян, инсценировав убийство Дениса Капустина. В настоящее время командир РДК готовится продолжить выполнение поставленных задач.