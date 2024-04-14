На фронте тяжелее, а помощь Украине до сих пор ограничена – обращение Зеленского

По словам президента, ситуация на фронте в эти дни – и особенно на Донецких направлениях – затрудняется.

Вечером, 14 апреля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Преступные атаки РФ

Президент рассказал, что за минувшую ночь удалось сбить 10 "шахедов" из десяти, примененных россиянами. Всего за неделю российские оккупанты использовали против Украины уже почти 130 "шахедов". К счастью, большинство из них удалось сбить.

Также были применены более 80 российских ракет и около 700 управляемых авиабомб.

Сегодня ракеты и дроны атаковали Днепр и Никополь, Покровск и другие города Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской. Есть раненые и погибшие.

"Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный вред. К сожалению, помощь Украине до сих пор ограничена, а российское государство до сих пор имеет доступ к критическим компонентам, необходимым для производства ракет и дронов", — говорит Зеленский.

По его словам, каждой ракете, наносящей удары по Украине, по меньшей мере десятки компонентов – электроники, чипов, которые поставляются от компаний из других стран и завозятся через территорию соседей России. В "шахедах" – также компоненты, производимые в свободном мире.

"Все это должно быть прекращено и может быть прекращено: и попустительство террора, и возможность террористов искать себе сообщников по миру, и сам российский террор – все его проявления", – подчеркнул глава государства.

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По его словам, современная авиация и системы ПВО доказывают свою эффективность. Это было продемонстрировано на Ближнем Востоке, когда авиация и ПВО сбивали иранские ракеты и "шахеды", направленные против Израиля.

"Весь мир видит, что такое настоящая защита. Видит, что это возможно. И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не один – угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают. И знают и обеспечивают. Когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, значит, надо действовать и действовать сильно. Нельзя больше терять время", – сказал Зеленский.

Фронт

По словам президента, ситуация на фронте во время столь горячей войны всегда сложна. Но в эти дни – и особенно на Донецких направлениях – тяжелеет.

"За эту неделю особенно заслуживают благодарности 58-я отдельная мотопехотная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 148-я отдельная артиллерийская бригада ДШВ — ее воины неизменно эффективно действуют. И на неделе был день бригады в 148-й. Стоит отметить и воинов ГУР — подразделения "Кракен" и "Артан" и 9-й департамент ГУР", — сказал глава государства.

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Зеленский обеспокоен: на фронте ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ!