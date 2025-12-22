На фронте в Украине погибли двое добровольцев из США: что известно о них

Погибли два добровольца из США Слева, Тай Вингейт Джонс, и справа, Брайан Зачерл. / © соцмережі

Американские волонтеры Тай Уингейт Джонс и Брайан Зачерл погибли в начале декабря, защищая Украину от российской агрессии. Оба служили в составе международного подразделения под командованием Главного управления разведки (ГУР) МОУ.

Об этом пишет Newsweek.

Родные добровольцев подтвердили трагическое известие в социальных сетях. По словам Эмбер Джонс, ее брат Тай Уингейт Джонс погиб 3 декабря. Трагедия произошла, когда российский дрон-камикадзе попал в медицинский бронетранспортер, на котором он находился. У погибшего осталась беременная жена.

Брайан Зачерл погиб в бою за несколько дней до 5 декабря в возрасте 29 лет. Его дядя, Майкл Зачерл, отметил, что семья до сих пор ждет возможности эвакуировать тело с поля боя. У Брайана в Киеве остались жена Кимберли и двое детей.

Брайан Зачерл ранее проходил обучение в школе подготовки охранников в Колорадо (Executive Security International). Коллеги и преподаватели вспоминают его как «трудящегося и положительного человека», который имел большое уважение среди окружающих.

«Мы все разбиты горем, но очень гордимся им. В наши дни эгоизм кажется популярным, поэтому жертва Брайана кажется еще более героической», — написал Майкл Зачерл.

Напомним, двое индийцев, приехавших в РФ за студенческими визами, погибли после того, как их принудительно завербовали россияне для участия в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания на восточном направлении фронта погиб военный летчик — старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.