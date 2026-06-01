На Гетманцева подали в суд из-за публичных заявлений: в чем суть дела

Даниил Гетманцев

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков подал иск в суд против народного депутата, председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева из-за публичных заявлений, которые, по его мнению, нарушают честь и достоинство.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, представляющий интересы Борнякова по делу.

По словам Найема, основанием для иска стали заявления Гетманцева в Telegram-канале. В них нардеп, как утверждает адвокат, распространил утверждение о якобы причастности Борнякова к преступной организации, коррупционным схемам, фиктивному распределению лицензий, незаконному получению средств, уклонению от показаний по уголовным делам и умышленному срыву внедрения государственных цифровых сервисов.

Адвокат подчеркнул, что речь идет не о политической критике или оценочных суждениях, а именно об утверждении фактов, которые должны быть доказаны.

«То, что распространил народный депутат, — не оценка, не критика, не мнение. Это утверждение о фактах. А факт либо правда, либо ложь – третьего нет», – заявил Найем.

Он отметил, что украинское законодательство и практика Европейского суда по правам человека разграничивают свободу слова и ответственность за распространение недостоверной информации. В частности, адвокат упомянул дело Lingens v. Austria, в которой ЕСПЧ указал, что существование фактов можно доказать, тогда как правдивость оценочных суждений доказыванию не подлежит.

По словам Найема, Гетманцев должен доказать свои утверждения уже в суде.

«Свои утверждения о фактах народный депутат будет доказывать в суде. Доказательств нет, и я уверен, что его утверждение — неправда. И за ложь придется ответить», — отметил адвокат.

Он добавил, что каждый имеет право на критику, собственное мнение и публичную дискуссию, однако никто не имеет права распространять ложные утверждения о конкретном лице, особенно если речь идет об обвинениях в преступлениях, коррупции или других противоправных действиях.

