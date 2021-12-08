На глазах у детей избил и выбросил на помойку: в Полтавской области мужчина искалечил собаку

На глазах у детей избил и выбросил на помойку: в Полтавской области мужчина искалечил собаку

Полиция открыла уголовное производство.

В городе Глобино Полтавской области мужчина избил свою собаку, а после этого выбросил в мусорку. Все это происходило на глазах у детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

В городе Глобино мужчина избил свою собаку возле местной школы. Об этом в полицию сообщили очевидцы.

Правоохранители сразу выехали на место.

"По предварительной версии следствия, 56-летний мужчина жестоко избил собаку вроде бы за то, что она задавила домашнюю птицу. После издевательств мужчина выбросил искалеченное животное на свалку. Свидетелями избиения собаки стали школьники, находившиеся на спортивной площадке учебного учреждения", — рассказывают в полиции.

Искалеченное животное доставили к ветеринару. Оно находится в тяжелом состоянии.

Собаку, которую назвали "Лаки", планирует забрать к себе в семью специалист сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Полтавского райуправления полиции, который выезжал на место совершения преступления.

По факту избиения собаки начато уголовное производство по квалифицирующим признакам части 2 статьи 299 (жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Владельцу собаки грозит от 3-х до 5-ти лет лишения свободы.

Напомним, что в Запорожской области собака выкопала на кладбище яму и жила в ней с щенками.

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