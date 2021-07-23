На глазах у детей перерезал собаке горло: живодерe с Волыни выбрали найболее мягкую меру пресечения

На глазах у детей перерезал собаке горло: живодерe с Волыни выбрали найболее мягкую меру пресечения

Мужчина жестоко убил свою прикованную цепью собаку.

В четверг, 22 июля, следственный судья Владимир-Волынского городского суда Волынской области избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком обращении с животным в присутствии малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам следствия, 16 июня 2021 года около 18:30 в селе Старый Загоров мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии двух малолетних детей кухонным ножом перерезал яремную вену своей собаке, который был на привязи. Вследствие травм животное погибло.

Прокурор и следователь просили избрать меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и суд удовлетворил эту просьбу.

Отметим, что эта мера пресечения является наиболее мягкой и обязывает подозреваемого выполнять обязанности, возложенные на него судом. В случае невыполнения их, подозреваемому могут выбрать более жесткую меру пресечения и наложить на него штраф от 0,25 до 2 размеров минимальной заработной платы.

Сейчас за содеянное мужчине грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Мелитополе кот стал калекой после пьянки хозяев, супруги проломили череп животному и превратили его в сплошное кровавое месиво.

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