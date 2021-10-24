На глазах у ребенка пробила собаке голову: в Херсонской области женщина жестоко расправилась с животным

На глазах у ребенка пробила собаке голову: в Херсонской области женщина жестоко расправилась с животным

После совершенного злоумышленница попросила извинения у соседей.

В Херсонской области в пгт Великая Александровка местная жительница на глазах у ребенка жестоко убила собаку соседей, потому что решила, что животное душит ее кур.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

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Как отмечается, якобы пенсионерка пробила голову собаки киркой, от чего животное погибло на месте. Пиcля совершенного женщина бросила тушку дoмaшнего животного и пошла во свой двор.

"Когда собака снова залезла на ее территорию, она (пенсионерка — Ред.) взяла кирку, пробила ей голову, и бросила мертвую тушку...", — сказано в сообщении.

По данным канала, расправа происходила на глазах хозяйки собаки и ее внука, для которого убийство собаки стало настоящим потрясением.

Потерпевшая семья написала заявление на обидчицу. Как только злоумышленница поняла, что ей грозит уголовная ответственность, сразу решила примириться с соседями.

Примирение состоялось, но суд приговорил злоумышленнице три года тюрьмы с испытательным сроком в один год.

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