На глазах у ребенка пробила собаке голову: в Херсонской области женщина жестоко расправилась с животным

После совершенного злоумышленница попросила извинения у соседей.
В Херсонской области в пгт Великая Александровка местная жительница на глазах у ребенка жестоко убила собаку соседей, потому что решила, что животное душит ее кур.
Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.
Как отмечается, якобы пенсионерка пробила голову собаки киркой, от чего животное погибло на месте. Пиcля совершенного женщина бросила тушку дoмaшнего животного и пошла во свой двор.
"Когда собака снова залезла на ее территорию, она (пенсионерка — Ред.) взяла кирку, пробила ей голову, и бросила мертвую тушку...", — сказано в сообщении.
По данным канала, расправа происходила на глазах хозяйки собаки и ее внука, для которого убийство собаки стало настоящим потрясением.
Потерпевшая семья написала заявление на обидчицу. Как только злоумышленница поняла, что ей грозит уголовная ответственность, сразу решила примириться с соседями.
Примирение состоялось, но суд приговорил злоумышленнице три года тюрьмы с испытательным сроком в один год.
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