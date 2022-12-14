На глазах у родителей: 24-летняя водитель Jeep сбила насмерть 3-летнюю девочку в Ровенской области

В Ровенском районе под колесами авто погиб ребенок.
В Ровенской области 24-летняя водитель Jeep Cherokee сбила насмерть 3-летнюю девочку. Смертельная авария произошла во вторник, 13 декабря, в Ровенском районе.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
"Смертельный наезд произошел вчера около 08:40 в селе Дубы. В настоящее время установлено, что 24-летняя жительница Дубов — водитель автомобиля Jeep Cherokee, двигаясь задним ходом, допустила наезд на трехлетнюю местную жительницу, которая вышла из подъезда дома и пересекала близлежащую дорогу придомовой территории. Известно, что родители в это время шли позади ребенка", — говорится в сообщении.
Девочку госпитализировали в больницу, но спасти жизнь ребенку медикам не удалось.
Водительница была трезвой. По ее словам, она не увидела ребенка.
В деле начато досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливают правоохранители.
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