На годы исчезнут арбузы и помидоры: как подрыв Каховской ГЭС повлияет на аграрный рынок

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине в ближайшее время исчезнут арбузы и помидоры. Действия оккупантов фактически уничтожили систему орошения правого и особенно левого берега Херсонской области.

Эксперты объяснили, как катастрофа в Херсонской области повлияет на сельское хозяйство в регионе, об этом пишет "OBOZREVATEL".

По словам специалистов, 94% орошаемых земель Херсонщины остались без воды, а в следующем году они могут превратиться в пустыню.

Херсонские степи, где выращивали зерновые, масличные культуры, арбузы, помидоры, перец, баклажаны, другие овощи борщового набора благодаря отлаженной системе оросительных каналов теперь опустеют. А нынешний урожай арбузов на затопленных территориях области практически смыло.

"Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы видим в районе Олешек – возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, станет невозможным. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги", – объяснил глава общественной организации "Зеленое письмо" Владислав Балинский.

По словам председателя Союза украинских крестьян Ивана Томича, Херсонская область потеряла 90% высоких и стабильных урожаев, которые собирала благодаря оросительной системе. Также свой вклад внесло наводнение.

Напомним, по словам экспертов, после разрушения Каховской ГЭС Украина будет без урожая и потеряет 14% экспорта.

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