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В Карпатах, на горе Пип Иван ударил 16-градусный мороз: зимнее фото

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1957
Время на прочтение
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В Карпатах, на горе Пип Иван ударил 16-градусный мороз: зимнее фото

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпатах температура опустилась до -16°С

В среду, 29 марта, в горе Поп Иван держится морозная погода. На высокогорье Карпатах столбики термометров опустились до -16 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 09:00 на высокогорье облачно.

"На горе Поп Иван Черногорский, облачно. Ветер северо-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха -16°С", — сообщили спасатели.

Гора Пип Иван 29 марта. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Гора Пип Иван 29 марта. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, на днях в Карпатах зарегистрировали редкое природное явление — "Брокенское привидение". В таких условиях человек видит в облаках свою тень. Призрак может двигаться даже тогда, когда наблюдатель стоит неподвижно.

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Дата публикации
Просмотры
1957
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