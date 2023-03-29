В Карпатах, на горе Пип Иван ударил 16-градусный мороз: зимнее фото

В Карпатах температура опустилась до -16°С
В среду, 29 марта, в горе Поп Иван держится морозная погода. На высокогорье Карпатах столбики термометров опустились до -16 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По состоянию на 09:00 на высокогорье облачно.
"На горе Поп Иван Черногорский, облачно. Ветер северо-западный, 7-8 м/с. Температура воздуха -16°С", — сообщили спасатели.
Напомним, на днях в Карпатах зарегистрировали редкое природное явление — "Брокенское привидение". В таких условиях человек видит в облаках свою тень. Призрак может двигаться даже тогда, когда наблюдатель стоит неподвижно.
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