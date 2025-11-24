На горе Пип Иван ударил сильный мороз: спасатели предупредили об опасности

Поп Иван 24 ноября

По утрам 24 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер юго-западный 10 м/с, температура воздуха -12°С.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

«Вниманию туристов! Отправляясь в горы, обязательно учитывайте погодные условия», — призывают в ГСЧС.

Также путешественникам советуют установить приложение «Спасение в горах».

Ранее сообщалось о погоде в Украине 24 ноября. Ожидается, что облачно с прояснениями. Небольшой снег ночью возможен на Западе, в частности, в Карпатах. Погода в северных областях Днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороз, днем около 0°.

Ночью в северной и центральной областях дожди с мокрым снегом. В Черниговской и Сумской области будут наблюдаться значительные осадки. В большинстве северных и центральных областей днем без осадков. Температура ночью и днем 3-8° тепла — в северных, Винницкой областях 0-5° тепла.

На юге и юго-востоке ночью 5-10°, днем 10-15°.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Детальнее о погоде в Киеве и области — далее в материале.