На горе Поп Иван ухудшилась погода: температура опустилась до 10 градусов мороза, густой туман (фото)

В высокогорье Карпат температура ночью будет достигать от 5-10 °C мороза, днем — 1-6 °C мороза.

В Карпатах на горе Поп Иван 5 марта температура воздуха опустилась до 10 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"5 марта по состоянию на 8:00 на горе Поп Иван Черногорский – облачно, туман видимостью до 20 м, ветер западный, 4 м/с", – говорится в сообщении.

В высокогорье Карпат температура ночью будет достигать от 5-10 °C мороза, днем — 1-6 °C мороза.

Напомним, 5 марта в большинстве областей Украины будет прохладно. Местами в регионах ожидаются осадки. Кроме того, ночью порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

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