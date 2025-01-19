На горнолыжном курорте Драгобрат погибла молодая девушка: подробности жуткой трагедии

Девушка только во время этого отдыха встала на лыжи.

В субботу, 18 января, на горнолыжном курорте Драгобрат погибла 28-летняя Екатерина Игнатьева из Ковеля Волынской области. Девушка упала с бугельного подъемника.

Об этом сообщает "Волынская служба новостей" с ссылкой на собственные источники.

Известно, что девушка не смогла удержаться на бугельном подъемнике. Утратив равновесие, она упала вниз и получила смертельные травмы из-за столкновения с острым элементом защитного забора. Полиция Закарпатской области подтвердила факт трагедии Впрочем, официальные подробности не разглашаются.

Из Сети стало известно, что Екатерина работала врачом-дерматологом, косметологом и трихологом. Она приехала на отдых вместе с друзьями. На странице в соцсети писала, что впервые открыла для себя лыжи и планировала отныне кататься на них каждый год.

Один из очевидцев рассказал о трагедии. По его словам, он был в очереди на подъемник и видел как Екатерина поднималась.

"Ей подали швабру, но она уперлась в нее руками, а не зацепила за ноги. После чего присела и поехала так вверх. Потом я только сел на бугель и увидел, что она летит с горы. Мы как-то смогли ее обойти. Дальше она вылетела в заграждение или опору на месте посадки. Я это все видел. вспоминает мужчина.

Напомним, накануне стало известно, что на горнолыжном курорте Драгобрат произошла трагедия. Во время катания на лыжах девушка погибла.

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