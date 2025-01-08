На горнолыжном курорте Львовской области умер ребенок: детали от полиции

Медики пытались реанимировать мальчика но безуспешно.
Трагедия произошла, 8 января, на красно-черной трассе на горнолыжном курорте "Плай", что на границе Львовской и Закарпатской областей. Мальчик на большой скорости спускался с трассы и влетел в сетку.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
"Предварительно установлено, что съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы", – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Напомним, полиция разыскивает мать, которая оставила новорожденного в сумке на улице в городе Богуславе на Киевщине.
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