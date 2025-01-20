На горнолыжном курорте Славское произошел несчастный случай: подробности (фото)

Во Львовской области спасатели вывезли травмированных лыжников с горнолыжной трассы.

На горнолыжном курорте Славское Львовской области во время катания серьезно травмировались два лыжника.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Специалисты оперативно прибыли к пострадавшим, оказали необходимую помощь и транспортировали их к подножию горы, где передали медикам", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают: соблюдайте правила безопасности на горнолыжных трассах и будьте внимательны во время активного отдыха! Это поможет избежать опасных ситуаций и травм.

Спасатели заблаговременно оказали помощь/Фото: ГСЧС

Спасатели заблаговременно оказали помощь/Фото: ГСЧС

Напомним, 18 января на горнолыжном курорте Драгобрат погибла 28-летняя Екатерина Игнатьева из Ковеля Волынской области. Девушка упала с бугельного подъемника.

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