На горнолыжном курорте Славское произошел несчастный случай: подробности (фото)

Во Львовской области спасатели вывезли травмированных лыжников с горнолыжной трассы.
На горнолыжном курорте Славское Львовской области во время катания серьезно травмировались два лыжника.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Специалисты оперативно прибыли к пострадавшим, оказали необходимую помощь и транспортировали их к подножию горы, где передали медикам", — говорится в сообщении.
Спасатели призывают: соблюдайте правила безопасности на горнолыжных трассах и будьте внимательны во время активного отдыха! Это поможет избежать опасных ситуаций и травм.
Напомним, 18 января на горнолыжном курорте Драгобрат погибла 28-летняя Екатерина Игнатьева из Ковеля Волынской области. Девушка упала с бугельного подъемника.
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