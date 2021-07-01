На горной дороге Закарпатья финиширует "Большая стройка" одной из самых длинных защитных стенок

На горной дороге Закарпатья финиширует "Большая стройка" одной из самых длинных защитных стенок

Работы ведутся на участке самого длинного маршрута Закарпатья от города Мукачево до Рахова.

На Закарпатье на трассе Н-09 между селами Луг и Деловое подходит к концу возведение подпорной стенки - уже построено 720 метров из запланированных 826.

Устройство специальной конструкции, которая защищает дорожное полотно от возможных оползней, ведется согласно европейским стандартам качества в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Продолжаем бетонировать конструкцию. На участке км 143+074 - км 143+900 дорога довольно узкая, поэтому, кроме защитной функции, строительство подпорной стены позволит расширить дорогу", - говорится в сообщении.

Работы ведутся на участке самого длинного маршрута Закарпатской области от города Мукачево до Рахова, трасса проходит через территорию Кузийского заповедника. В рамках президентской программы "Большая стройка" на том же маршруте Н-09 в 2020 году установили самую длинную низовую стенку Украины – длиной 1,6 км и высотой в 4-5 м.

"По масштабам конструкций, которые защищают дороги от размыва и обрушения почв, Закарпатская область является рекордсменкой. Только вдоль маршрута Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов уже устроили более двух километров подпорных стенок", - добавляет Укравтодор.

Дорога Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов соединяет три области и является ключевой для логистики всего западного региона, поскольку имеет выход к границам с двумя странами Евросоюза. В прошлом году в рамках программы "Большая стройка” восстановили почти 160 километров пути. В текущем году в работы ведутся на нескольких переходных объектах.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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