На горной дороге Закарпатья финиширует "Большая стройка" одной из самых длинных защитных стенок

Работы ведутся на участке самого длинного маршрута Закарпатья от города Мукачево до Рахова.
На Закарпатье на трассе Н-09 между селами Луг и Деловое подходит к концу возведение подпорной стенки - уже построено 720 метров из запланированных 826.
Устройство специальной конструкции, которая защищает дорожное полотно от возможных оползней, ведется согласно европейским стандартам качества в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает пресс-служба Укравтодора.
"Продолжаем бетонировать конструкцию. На участке км 143+074 - км 143+900 дорога довольно узкая, поэтому, кроме защитной функции, строительство подпорной стены позволит расширить дорогу", - говорится в сообщении.
Работы ведутся на участке самого длинного маршрута Закарпатской области от города Мукачево до Рахова, трасса проходит через территорию Кузийского заповедника. В рамках президентской программы "Большая стройка" на том же маршруте Н-09 в 2020 году установили самую длинную низовую стенку Украины – длиной 1,6 км и высотой в 4-5 м.
"По масштабам конструкций, которые защищают дороги от размыва и обрушения почв, Закарпатская область является рекордсменкой. Только вдоль маршрута Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов уже устроили более двух километров подпорных стенок", - добавляет Укравтодор.
Дорога Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов соединяет три области и является ключевой для логистики всего западного региона, поскольку имеет выход к границам с двумя странами Евросоюза. В прошлом году в рамках программы "Большая стройка” восстановили почти 160 километров пути. В текущем году в работы ведутся на нескольких переходных объектах.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.