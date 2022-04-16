На городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил: в ВСУ показали спутниковые снимки захоронений

Кладбище расположено на окраине города, к востоку от аэропорта.
На городском кладбище в Херсоне с 28 февраля по 15 апреля появилось более 800 новых могил.
Об этом сообщают ВСУ со ссылкой на лондонскую правозащитную организацию Центр информационной устойчивости (CIR).
Отмечается, что спутниковые снимки Херсона зафиксировали не менее 824 новых могил. Они появились на городском кладбище в период с 28 февраля по 15 апреля.
"Выводы сделаны на основе спутниковых снимков компании Planet Lab... Кладбище находится на окраине города, к востоку от аэропорта", — сообщили в ВСУ.
Следует отметить, что CIR отслеживает ряд захоронений и кладбищ в оккупированных Россией районах, а также в регионах, рядом с которыми находится российская армия.
Напомним, Россия несет тяжелые потери: на войну стали собирать "наркоманов, дедов и проституток в мужском виде". Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор одного из российских военных инструкторов, в котором он жалуется на новую партию новобранцев.
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