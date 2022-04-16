На городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил: в ВСУ показали спутниковые снимки захоронений

Кладбище расположено на окраине города, к востоку от аэропорта.

На городском кладбище в Херсоне с 28 февраля по 15 апреля появилось более 800 новых могил.

Об этом сообщают ВСУ со ссылкой на лондонскую правозащитную организацию Центр информационной устойчивости (CIR).

Также читайте Корректировал обстрелы и собирал информацию о ВСУ: житель Херсона работал на оккупантов

Отмечается, что спутниковые снимки Херсона зафиксировали не менее 824 новых могил. Они появились на городском кладбище в период с 28 февраля по 15 апреля.

"Выводы сделаны на основе спутниковых снимков компании Planet Lab... Кладбище находится на окраине города, к востоку от аэропорта", — сообщили в ВСУ.

Следует отметить, что CIR отслеживает ряд захоронений и кладбищ в оккупированных Россией районах, а также в регионах, рядом с которыми находится российская армия.

Напомним, Россия несет тяжелые потери: на войну стали собирать "наркоманов, дедов и проституток в мужском виде". Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор одного из российских военных инструкторов, в котором он жалуется на новую партию новобранцев.

Читайте также: