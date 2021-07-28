На государственном элеваторе работники СБУ разоблачили преступную сделку на 15 млн грн

На государственном элеваторе работники СБУ разоблачили преступную сделку на 15 млн грн

Бывшего директора филиала государственной продовольственно-зерновой корпорации подозревают в растрате.

Организатору коррупционной схемы, возглавлявшему филиал АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" объявлено о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм для заработка на продаже агропродукции. "Участники сделки незаконно отчужили 3,2 тысячи тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры", — уточнили в спецслужбе.

Бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн гривен.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время следственных действий правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и других лиц, причастных к нему.

Правоохранители пресекли деятельность подпольного телекоммуникационного центра. Организаторы присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

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