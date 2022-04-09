На государственных дорогах Житомирской области демонтируют несанкционированные препятствия

Дорожники начали освобождать государственные трассы Житомирщины от несанкционированных препятствий.

Об этом сообщила Facebook-страница Службы автодорог области.

«Проводим устранение хаотически установленных препятствий в движении на проезжей части автодорог государственного значения в пределах Житомирской области», – рассказали в автодоре.

С каждым днем количество автомобилей на магистралях увеличивается, а значит, демонтаж препятствий позволит улучшить передвижение транспортных потоков внутри страны.

Несмотря на это, блокпосты на дорогах области продолжат работу, говорится в сообщении.

«Отмечаем, что блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих в города и населенные пункты, а также важные инфраструктурные объекты. Здесь осуществляется контроль движения транспорта и людей, поэтому в военное время они будут функционировать», — подчеркнули в Службе автодорог.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, на дорогах Киевской области стартовали работы по расчистке и ремонту для обеспечения комфортного пути домой для выехавших из региона из-за войны.