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На Говерле из-за удара молнии погибли двое туристов, среди которых 9-летняя девочка: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Говерле из-за удара молнии погибли двое туристов, среди которых 9-летняя девочка: фото

На Говерле молния попала в туристов / Фото: ГСЧС Украины

На месте происшествия работали спасатели.

В Карпатах на горе Говерла в четверг, 6 июля, из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну потерпевшую удалось спасти.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

К спасателям 6 июля в 14.53 поступило сообщение от медиков, что на синем маршруте молния ударила в трех человек. Среди пострадавших – 9-летняя девочка.

На Говерле погибли туристы / © ГСЧС Украины
На Говерле погибли туристы / Фото: ГСЧС Украины

На место отправились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт. Ворохта. Работники ГСЧС на месте трагедии обнаружили тела ребенка и мужчины. Туристы погибли из-за удара молнии.

Спасатели эвакуируют погибших на Говерле / © Facebook/ ГСЧС Украины
Спасатели эвакуируют погибших на Говерле / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Другая пострадавшая – женщина, находившаяся в шоковом состоянии. Ее  группа туристов сопровождала на базу "Заросляк".

На Говерле погибли туристы / © Facebook/ ГСЧС Украины
На Говерле погибли туристы / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в июле 2022 года на Говерле во время восхождения скончался 56-летний турист из Киева, спасатели проводили реанимационные мероприятия в течение 40 минут.

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Дата публикации
Просмотры
2986
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