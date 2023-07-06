На Говерле из-за удара молнии погибли двое туристов, среди которых 9-летняя девочка: фото

На месте происшествия работали спасатели.
В Карпатах на горе Говерла в четверг, 6 июля, из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну потерпевшую удалось спасти.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
К спасателям 6 июля в 14.53 поступило сообщение от медиков, что на синем маршруте молния ударила в трех человек. Среди пострадавших – 9-летняя девочка.
На место отправились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт. Ворохта. Работники ГСЧС на месте трагедии обнаружили тела ребенка и мужчины. Туристы погибли из-за удара молнии.
Другая пострадавшая – женщина, находившаяся в шоковом состоянии. Ее группа туристов сопровождала на базу "Заросляк".
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в июле 2022 года на Говерле во время восхождения скончался 56-летний турист из Киева, спасатели проводили реанимационные мероприятия в течение 40 минут.
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