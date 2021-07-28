На Говерле обнаружили "капсулу времени" с 50-летним посланием: авторов из "секретного города" нашли

На Говерле обнаружили "капсулу времени" с 50-летним посланием: авторов из "секретного города" нашли

Бутылку с двумя записками от школьников случайно нашли туристы.

На горе Говерла туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. Авторы записки так называемой "капсулы времени" нашлись.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook Тарас Краженко.

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В записках говорится, что вершину горы покорили школьники. В первой записке говорится, что во время последних каникул (4 июня 1971), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко.

фото:facebook.com/taras.krazhenko

Вторая записка датирована 21 мая 1972 годом. Ее авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

Благодаря распространению в Сети нашлись два человека из этого списка и даже опубликовали исторические фото того момента, когда "капсулу времени" закапывали.

Одна из них — Людмила Тимофеева из Латвии. Женщина рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки.

"Спасибо за находку. Увидеть этот наш список через 50 лет. Мы все рады", — написала она.

По ее словам, "тогда в походах очень не заморачивались: разводили костер, пекли картошку, готовили макароны "по-флотски".

Кроме того, племянник первого в списке Григорьева — Игорь Воронко, написал, что дети, которые спрятали эту бутылку, жили в секретном военном городке на окраине Делятина — Франковск-16.

"Это московская школа №131. Находилась она, внимание, по адресу Ивано-Франковск-16, ул. Авиационная. По факту — секретный военный городок на окраине Делятина. Теперь Делятинской ООШ №3. Первым в списке мой дядя Григорьев А.", — написал мужчина.

Он также поделился уникальным фото, на котором зафиксирован момент закапывания бутылки.

Момент закапывание бутылки с записками/Фото: Игорь Воронко

Напомним, американский "Фонд за сохранение наследия" совместно с Microsoft, Twist Bioscience Corporation и Вашингтонским университетом отправил на Луну "капсулу времени".

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