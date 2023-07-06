На Говерле погибли мужчина и 9-летняя девочка из Харьковской области: подробности трагедии

В Карпатах во время восхождения на Говерлу 6 июля погибли два туриста. Это 37-летний мужчина и 9-летняя девочка из Харьковской области.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

6 июля в 14:53 медики сообщили спасателям, что на горе Говерла молния попала в группу туристов. Когда работники ГСЧС прибыли на место, то обнаружили там тела мужчины и ребенка. Еще одну пострадавшую спасли другие отдыхающие.

По состоянию на 20.03 спасатели эвакуировали тела погибших на базу "Заросляк" и передали их полиции. В ГСЧС уточнили, что из-за удара молнии умер 37-летний мужчина и 9-летняя девочка. Они родом из Харьковской области.

Напомним, в Карпатах на горе Говерла в четверг, 6 июля, из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну потерпевшую удалось спасти.

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