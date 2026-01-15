- Дата публикации
На грани катастрофы: из-за атаки РФ в крупном областном центре остановились котельные - что известно
Несмотря на критическую ситуацию, специалистам удалось возобновить теплоснабжение.
Этой ночью армия РФ атаковала Житомир. В городе произошло обесточивание семи котельных. Ситуация была критической, однако специалистам удалось возобновить теплоснабжение.
Об этом сообщили в пресс-службе "Житомиртеплокоммунэнерго" .
"Этой ночью из-за вражеских атак семь котельных были обесточены. Часть из них оперативно подключили к генераторам. Следует понимать, что при таких морозах техника работает на грани возможностей и кое-где нестабильно",- сообщили энергетики.
В облэнерго отмечают, что ситуация сложилась критическая. Несколько домов уже готовили к ливню теплоносителя, чтобы спасти внутридомовые сети. Однако благодаря работе энергетиков и тепловиков удалось подключить все котельные. Прошло без экстренных мер. Все котельные в работе, тепло подается в штатном режиме.
"Низкие температуры – это максимальная угроза для теплосетей. Именно поэтому сейчас мы работаем в усиленном режиме Наша главная цель: в случае порыва или другой сложной ситуации максимально быстро отреагировать, чтобы не допустить замерзания системы", – добавили в компании.
Как сообщали в ОВА, ночью Россия атаковала инфраструктуру Житомирщины – в Житомирском и Коростенском районах. Спасателям удалось локализовать пожары. Во время атаки обошлось без пострадавших.
Кроме того, в ночь на 13 января россияне атаковали критическую инфраструктуру в Коростенском и Звягельском районах Житомирщины.